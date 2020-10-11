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    • 11.10.2020 11:19
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    'den ateşkesi ihlal eden 'a çok sert tepki

    Son dakika haberine göre , 'ın ateşkesi ihlal etmesiyle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor. Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan’a karşı sesini yükseltmelidir." denildi.

    Türkiye'den ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a çok sert tepki

    , 'ın ateşkesi ihlal etmesiyle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor. Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir." denildi.

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    Haberler Güncel Türkiye'den ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a çok sert tepki