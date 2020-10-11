Türkiye'den ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a çok sert tepki

Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesiyle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor. Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir." denildi.

Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor.



Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor.



Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir. pic.twitter.com/XdkZJtK2BW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 11, 2020