CHP'li İBB bakanlığın gösterisini sahiplendi

Açılışın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Eyüpsultan Belediyesi Meclis Üyesi CHP'li Gülsüm Polat, sosyal medyada alay konusu olacak bir paylaşımda bulundu. Aynı zamanda İBB CHP Meclis Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Saymanı da olan Gülsüm Polat, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın etkinliğinden görselleri, "İBB yine yaptı yapacağını, Milyonların kalbini fethetti" diyerek paylaştı.

