



Yeni panaromik seyir terası oluşturuldu. Kentin simge yapılarından Galata Kulesi, dün akşam Zeynep Bastık konseriyle açıldı. Işık gösterisi ve kuleye yansıtılan görüntüler, izleyenlere muhteşem bir görsel şov yaşattı.







Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İki tane kat söküldü. Gereksiz beton katlar atıldı. Orijinal kat yüksekliğine geri döndürüldü. Kafe, lokanta ile mutfak ve soyunma odaları tamamen kaldırılarak müze ve sergi salonuna çevrildi" dedi.



