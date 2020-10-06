Galata Kulesi büyük bir görsel şölenle açıldı!

Bu bağlamda haziran ayında ilk Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezini hayata geçirdik. Bu gün 6 Ekim'de Galata Kulesini ağır bir restorasyondan sonra hizmete alıyoruz. Önümüzdeki ay Atlas Sinema Müzesi ve sineması, daha sonra Mısır Apartmanı Mehmet Akif Ersoy Müzesi, daha sonra Taksim Cami altında İslam Eserleri Kültür Merkezi ve nihayetinde de Atatürk Kültür Merkezi, sıra sıra gelerek projeyi tamamlayacağız. Bu sadece bakanlığımızla sınırlı bir proje olmayacak. Buradaki diğer değerli binaları ve diğer büyük firmalarında katılacağı bir platform haline getireceğiz. Atatürk Kültür Merkezini tam kapasiteyle hizmete girmesinden sonra düzenli olarak konserler ve aktiviteler sadece bu bölgede değil, bu hattın tamamında gerçekleştirilecek. Normalde bu günkü konserlerimiz meydanda yapılacaktı.

Bu pandemi kuralları sebebiyle online yapmamız gerekti. Bundan sonra bir dizi konserlerle kültür ve sanat aktiviteleriyle bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin sunacağı festivaller gibi bir dizi programla İstanbul halkını buluşturacağız. İnşallah pandemiden sonra da canlı bir şekilde meydanlarda buluşturacağız" diye konuştu.

Açılışın ardından Bakan Ersoy ve beraberindekiler Galata Kulesini gezdi. Etkinlik Uninvited Jazz Band Konseriyle sona erdi.