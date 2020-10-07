3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Milan, 2021 yılında sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra milli kalecisi Gianluigi Donnarumma ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti. Kırmızı-siyahlıların, milli aranın ardından iki oyuncuyla da görüşme gerçekleştireceği ve kısa süre içinde yıldız isimleriyle nikah tazeleyeceği belirtildi.