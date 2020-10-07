İstanbul'un en önemli simgelerinden biridir Galata Kulesi … Tarihi de hikayesi de manzarası da turistlerin ilgisini çeker… Bugün 672 yaşına giren kule, üç aylık restorasyon çalışmalarının ardından yeniden açıldı. Bundan böyle amacına uygun olarak yani müze şeklinde kullanılacak.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy açılış öncesinde bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Hem yapılan çalışmaları anlattı hem de eleştirilere yanıt verdi. Malum, ilk inşa edildiği 507 yılından bugüne kadar kule çok sayıda tahribat yaşadı. Her seferinde çürüyen ahşap yapılar yerine beton kaplamalar yapıldı. Tarihi kule adeta beton yığınına döndü. Kültür ve Turizm Bakanlığı da geçtiğimiz aylarda açıkladığı Beyoğlu Kültür Yolu Projesi kapsamında kuleyi restore etmeye karar verdi. 4 Haziran'da Anıtlar Kurulu'na başvurdu. Onaylar alındıktan sonra çalışmalar başladı, sökümler yapıldı. Bakan Ersoy'un söylediğine göre, bin kamyonet malzeme çıkarıldı. İçindeki kafeterya, çalışma ofisi, tuvaletler kaldırıldı. Yangın önlemleri alındı, elektrik aksamları sıfırlandı. Yapıdaki çimento içerikli derzler değiştirildi, yeni bir panoramik seyir terası oluşturuldu.100 günde tamamlanan restorasyon çalışmaları sonucunda dün akşam Zeynep Bastık ve Uninvited Jazz Band'ın sosyal medya konseri ve mapping gösterisiyle yenilenen yüzü ortaya çıktı.

Ersoy, kulenin terasına asansörle çıkılacağını, inerken merdiven kullanılacağını belirterek,diye konuştu.Betonların sökülüp orijinal malzemeyle tümlendiğini anlatan Ersoy,dedi. Ersoy, kulenin restorasyon çalışmalarının maliyetinin 22 milyon TL'yi bulduğunu da söyledi.Bakan Ersoy, turizm verilerini de değerlendirerek,dedi. Sinema, tiyatro ve müze biletlerine uygulanan KDV yüzde 1 KDV'nin uzatılabileceğini söyleyen Bakan Ersoy, turizm sektörü için yeni bir Kredi Garanti Fonu paketi çalışıldığını, önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını bildirdi.Bakan Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin en önemli ayaklarından biri olan Atlas Sineması'nın 14 Kasım'da açılacağını belirterek,mesajı verdi.