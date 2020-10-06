



Fuat Uğur; söz konusu köşe yazısında şunları söyledi:



"Önce Uğur Dündar'ın 10 Haziran 2016 tarihinde attığı bir tweet'e bakalım. Şöyle yazmış:

'Organ mafyası olarak ünlenen Dr. Yusuf E. Sönmez'in 1 milyon TL'lik tazminat talebi reddedildi. Mahkemeye, AVUKATIM VURAL ERGÜL'e teşekkürler.'



Vural Ergül'ü biz MİT tırlarına operasyon yapan FETÖ'cü tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun avukatlığından da tanıyoruz. Vural Ergül bu operasyonun FETÖ kumpası olmadığını ispat etmeye çalıştı dava boyunca.



Evveliyatı da var. 2007 yılında Ergenekon davalarının avukatı olarak adını işitmiştik Vural Ergül'ün. O vakitler kendisini "Cemaat karşıtı" gibi lanse edip ulusalcı-Kemalistleri kafakola almış, bu saftorikleri tufaya getirmişti. Gazeteci Vedat Yenerer ile Türk Ortodoks Kilisesi Sözcüsü Sevgi Erenerol'un avukatıydı.



Silivri Cezaevi'ndeki Ergenekon duruşmalarında mahkemeyi en çok kilitleyen oydu. Çok tuhaf ve karanlık ilişkileri vardı. Örneğin Danıştay Cinayetinin Ergenekon davası ile birleşmesine yol açan ifadeyi veren Osman Yıldırım'la duruşmalarda sürekli tartıştı ama dava bittikten sonra Yıldırım'la irtibatta olduğu tespit edildi.



MİT tırları kumpasçısının avukatlığını yapan Kemalistler yine ayılmadı. Belki de biliyorlardı, artık bir şey söylemek güç. Bunu darbe girişiminden 35 gün önce organ mafyasıyla ilgili duruşmanın bitişini duyuran Uğur Dündar'ın tweetinden anlıyoruz. Avukatı Vural Ergül'e teşekkür ediyor.



Vural Ergül ÖZ HAKİKİ KİMLİĞİNİ yıllarca takiye yaptıktan sonra nihayet darbe gecesi ifşa etti. Öylesine kendilerinden emindi ki darbe girişiminin başarılı olacağından, patır patır döküldü pek çoğu gibi. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan darbe girişimi gecesi attığı tweetler aşağıda.



Ne diyor birkaç adedini sırayla okuyalım:



Eyyyyyyyy! Yurtta Sulh Konseyi! Nerede kaldın?

Genelkurmay'dan resmî açıklama: TSK ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur! Hayırlı olsun, teşekkürler Genelkurmay…

Genelkurmay açıkladı:

TSK, ülke yönetimine el koymuştur… Teşekkürler… Hayırlı uğurlu olsun…

Yurtta Sulh Konseyi işbaşında! :))))

Bin yaşa! Yurtta Sulh Konseyi

TRT'de bildiri okunuyor

Sıkıyönetim ilan oldu!



Darbe girişimi başarısız olunca hesaplarını kapatıp ortadan kayboldu Vural Ergül. Ama 8 Kasım 2016'da İstanbul Beykoz'da yakalandı.



Ergül'ün, yakalandığında üzerindeki sim kartı kırdığı, elindeki bazı kâğıtları ise montunun astarını yırtarak astar boşluğuna gizlemeye çalıştığı ortaya çıktı. Ergül, sorgusunda sim kartı polislere güvenmediği için kırdığını söyledi. Teknik takibe yakalanmamak için cep telefonu değil de tablet ve ankesörlü telefon kullandığını ise itiraf etti.



Vural Ergül'ün 15 yıla kadar hapsi istendi. Savunmasını "O tweetler ironiydi, gülücük işaretleri de koydum" diye yaptı. Kendini akıllı âlemi sersem sanan tipik FETÖ aklı tabii.



Şu anda nerede? Bir baktım twitter hesabı var. Profilinde konum olarak SİLİVRİ 9 NO'LU C-8/57 yazmış. Anlaşılan Silivri'de ama oradan nasıl ya da kimin aracılığıyla tweet atabiliyor belirsiz.



Evet, bu adam hâlâ Uğur Dündar'ın avukatı mıdır bilemiyorum, zira onun cevabı bizde değil."