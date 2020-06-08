Bir dönem operasyon haberlerle Bezmenleri hedef alan Uğur Dündar'ın, 1994'te Bezmenler ailesinin ABD'de bulunan evinin bahçesine girerek bahçıvan olarak çalışan Remzi Çelik'e küfürler savurup elindeki mikrofonla darp ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Dündar'ın hayatı hakkında hazırlanan belgeselin PR'ını yapmak amacıyla sosyal medyada yayılan görüntüleri bir kesim "gazetecilik başarısı" olarak savunmaya çalışsa da olayın aslının farklı olduğu gün yüzüne çıkmıştı.

YALAN HABERLER YAPTIRMIŞ

Dündar'ın olay nedeniyle ABD'de gözaltına alındığı ve 100 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldığı öğrenilirken, dönemin gazetelerine Remzi Çelik'i yumruklama olayıyla ilgili de "Dündar'ın elindeki mikrofon hizmetçi Remzi Çelik'in burnuna çarptı" şeklinde yalan haberler yaptırdığı görülmüştü.

ASPARAGAS HABERLERİN GAZETECİSİ

Aynı Dündar'ın 1990'lı yılların başında da asparagas haberlere imza attığı ortaya çıktı. O dönem artış gösteren gençlik çeteleriyle ilgili bir haber yapmak isteyen Dündar'ın, 1 Ekim 1991'de TV1'de yayınlanan Tele-Vizyon isimli programında yayınlanan temsili çekimleri gerçekmiş gibi ekrana yansıttığı ortaya çıktı. Temsili çekimlerde oynayan bazı gençlerin, 100 bin lira ücret karşılığında figüranlık yaptıklarını ancak izleyiciye "çeteci" olarak tanıtıldıklarını iddia ederek Kadıköy Emniyet Amirliği'ne şikayette bulundukları o dönem yayın yapan Aktüel Dergisi'nin konuyla ilgili haberine de yansıdı. Uğur Dündar ve ekibi tarafından "Kandırıldık" diyen gençler "Vuruyormuş gibi yapmamız istendi. Çeteci olarak tanıtıldık" sözleriyle yaşadıkları durumu ifade etti.

14-15 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI ALET ETMİŞ

Çekimlerde oynayanların birçoğunun 14-15 yaşlarında olduğu belirtilirken, çocuklar Dündar'ın ekibi tarafından belirlenen bir senaryoyu sahnelediklerini söyledi. Çekimlerde olan tüm olayların talimatını ekibin verdiğini belirten çocuklar "İtişin, kakışın, birkaç da cam kırın" direktifleriyle hareket ettiklerini ve bunun sonunda da ekipten para aldıklarını belirtti.

İŞTE AKTÜEL'DE YAYINLANAN O HABER



NAMAZ KILAN ÖĞRENCİLERİ DE SUÇLU GİBİ GÖSTERMİŞTİ

Bir dönem laiklik kavramı üzerinden halkı kutuplaştırmaya çalışan ve namaz düşmanlığı yapan Uğur Dündar, 2009 yılında sunuculuğunu yaptığı haber programında namaz kılan öğrencileri suçlu gibi göstermişti. Adeta öğrencilere namaz kıldığı gerekçesiyle suçüstü yapan Dündar, büyük tepki çekmişti.

Takvim.com.tr/Özel haber