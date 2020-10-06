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    • 06.10.2020 19:49
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    Son dakika: te son durum! yeni tablo ile 6 Ekim Kovid-19 sayılarını duyurdu

    Son dakika haberi... 6 Ekim vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin." ifadelerine yer verdi. Test sayısı 11 milyonu aştı.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Ekim koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

    Koca açıklamasında, "Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin." ifadelerine yer verdi.

    5 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    4 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    3 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    2 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 6 Ekim Kovid-19 sayılarını duyurdu