ŞAHİN YANIT VERDİ

Zafer Şahin Takvim.com.tr'ye yaptığı özel açıklama ile Sözcü yazarı Dündar'ın hakaretlerine yanıt verdi.

Şahin'in açıklamarı şu şekilde:

Uğur Dündar'ın 25 yıl önce ABD'de bir emekçiyi feci şekilde dövdüğü görüntüyü övünerek paylaşmasını insani açıdan doğru bulmadım.

"SORU SORDUM, KENDİSİNE YAKIŞAN HAKARET DOLU ÜSLUBUYLA YANIT VERDİ"

Bazı gazeteci ve şakşakçıların o görüntüler üzerine yaptığı yorumları görünce kendisine sosyal medyadan bir soru yönelttim. Bana gelen istihbarata göre Dündar'ın İzmir Kordon'da son derece kıymetli bir mülkü var. Ve burada faaliyet gösteren balık restoranı pandemi sürecinde yaklaşık 2,5 ay kapalı olduğu için kirayı ödemekte zorlanmış ve mülkü boşaltmış. Orada çalışan onlarca işçi, garson da işini kaybetme tehlikesi yaşamış. Bu olay doğru mu diye sordum, Kendisine çok iyi yansıtan tarzıyla hakaret dolu bir cevap vermiş sosyal medyadan.

"İFTİRA DİYOR AMA…"

İftira diyor ama mülkün kirasının 42 bin lira olduğunu, kiracının kendi isteğiyle ayrıldığını söylüyor. İzmir'de uzun yıllar yaşadım, o mekanı da bilirim. İşletmeci kafasını silah dayasan oturmuş mekanı bırakıp başka yere gitmez. İzmir'in en değerli ve kalabalık yerinde bir mekandan bahsediyoruz. Zaten kirasının 42 bin lira olması her şeyi anlatıyor. Demek ki adamcağız dükkan kapalı olunca kirayı ödeyememiş ve böyle bir karar almış.

"BALLI GELİRLERİNDEN BİRAZCIK FEDAKARLIK YAPMIŞ"

Dündar "Kirayı 29 bine düşürmüşüz" diyor. Kapalı dükkan 29 bin lira kirayı nasıl ödesin? Pandemi sürecinde hükümetin esnafa yaptığı desteklemeleri beğenmeyen, yerden yere vuran arkadaşlar kendi mülklerindeki ballı gelirlerinden sadece birazcık fedakârlık yapmışlar.

Dündar kendisine yöneltilen her soruya hakaret ve hedef göstererek cevap vermek gibi bir tarza sahip. Asla kendisine aynı üslupla cevap vermeyeceğim. Kötü söz sahibine aittir.

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