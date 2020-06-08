Sözcü Gazetesi Yazarı Uğur Dündar'ın yıllar önce habere gittiği bir mekanda kendisine çekim izni vermeyen ve özel mülkün içinde yapılan çekime engel olmak isteyen bir çalışanı yumrukladığı görüntüler ortaya çıkmıştı.
SKANDALI SAVUNDULAR
Dündar ve çevresi, Dündar'ın gazetecilik geçmişini anlatan 'Olağanüstü Bir Hayat' belgeselindeki kavga ettiği görüntülerini savunmuş, hatta röportaj için gitti evin çalışanını küfür ederek dövdüğü görüntüleri öve öve bitirememişti.
ŞAHİN'DEN DÜNDAR VE YANDAŞLARINA SORU
Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, Dündar'ın küfür görüntülerinin yayılmasının ve savunulmasının ardından sosyal medya üzerinden Dündar ve yandaşlarını soru yöneltti.
Şahin yaptığı paylaşımda "Gariban bir emekçiyi dövdüğü görüntüyü 25 yıl sonra övünerek paylaşan Uğur Dündar'a alkış tutanlar. Kendisine sorun bakalım. İzmir'de 40 bin lira civarında kira aldığı mülkünde pandemi sürecinde indirim yapmış mı? O işletme kirayı ödeyemeyince dükkanı boşaltmak zorunda kalmış mı?" ifadeleriyle sorusunu sordu.
DÜNDAR'DAN HAKARET!
Zafer Şahin'in Twitter üzerinden yönelttiği soruya Sözcü yazarı Uğur Dündar hakaretler yağdırarak yanıt verdi.
Dündar'ın hakaret içerikli paylaşımında, "İşi muhaliflere iftira atmak olan bir tetikçi, kiracımıza salgında indirim yapmadığımız için ayrıldığını yazmış. Büyük yalan! Kirası 42 bin lira olmasına rağmen sadece 29 bin lira almışız! Bin kez denetimden geçen kazanç/verasetle mal sahibi olmak suç değildir. İftira suçtur! Sonra da 'Ben ayrılıyorum' deyip gitmiş! Kazancımızla salgında bir çok esnafa yardım ettiğimizi, aralarında şehit polis çocuğunun da bulunduğu öğrencilerimizin burslarını kesmediğimizi söylemek zorunda bırakan müfteriyi Allah'a ve sizlerin temiz vicdanlarınıza havale ediyorum!.." ifadelerine yer verdi.
ŞAHİN YANIT VERDİ
Zafer Şahin Takvim.com.tr'ye yaptığı özel açıklama ile Sözcü yazarı Dündar'ın hakaretlerine yanıt verdi.
Şahin'in açıklamarı şu şekilde:
Uğur Dündar'ın 25 yıl önce ABD'de bir emekçiyi feci şekilde dövdüğü görüntüyü övünerek paylaşmasını insani açıdan doğru bulmadım.
"SORU SORDUM, KENDİSİNE YAKIŞAN HAKARET DOLU ÜSLUBUYLA YANIT VERDİ"
Bazı gazeteci ve şakşakçıların o görüntüler üzerine yaptığı yorumları görünce kendisine sosyal medyadan bir soru yönelttim. Bana gelen istihbarata göre Dündar'ın İzmir Kordon'da son derece kıymetli bir mülkü var. Ve burada faaliyet gösteren balık restoranı pandemi sürecinde yaklaşık 2,5 ay kapalı olduğu için kirayı ödemekte zorlanmış ve mülkü boşaltmış. Orada çalışan onlarca işçi, garson da işini kaybetme tehlikesi yaşamış. Bu olay doğru mu diye sordum, Kendisine çok iyi yansıtan tarzıyla hakaret dolu bir cevap vermiş sosyal medyadan.
"İFTİRA DİYOR AMA…"
İftira diyor ama mülkün kirasının 42 bin lira olduğunu, kiracının kendi isteğiyle ayrıldığını söylüyor. İzmir'de uzun yıllar yaşadım, o mekanı da bilirim. İşletmeci kafasını silah dayasan oturmuş mekanı bırakıp başka yere gitmez. İzmir'in en değerli ve kalabalık yerinde bir mekandan bahsediyoruz. Zaten kirasının 42 bin lira olması her şeyi anlatıyor. Demek ki adamcağız dükkan kapalı olunca kirayı ödeyememiş ve böyle bir karar almış.
"BALLI GELİRLERİNDEN BİRAZCIK FEDAKARLIK YAPMIŞ"
Dündar "Kirayı 29 bine düşürmüşüz" diyor. Kapalı dükkan 29 bin lira kirayı nasıl ödesin? Pandemi sürecinde hükümetin esnafa yaptığı desteklemeleri beğenmeyen, yerden yere vuran arkadaşlar kendi mülklerindeki ballı gelirlerinden sadece birazcık fedakârlık yapmışlar.
Dündar kendisine yöneltilen her soruya hakaret ve hedef göstererek cevap vermek gibi bir tarza sahip. Asla kendisine aynı üslupla cevap vermeyeceğim. Kötü söz sahibine aittir.
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