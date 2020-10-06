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    • 06.10.2020 20:14
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    Başkanı Sjöstedt'dan 'ye ziyaret!

    'li siyasetçilerin karşıtı tavrı dikkat çekiyor. İsveç'in aşırı sağcılarının Kur'an-ı Kerim yakma skandalının ardından, aşırı solcuları da terör örgütü 'nın destekçisi ile görüştü. İsveç Başkanı Jonas Sjöstedt HDP'li Buldan ile görüşmesinden haddini aşan sözler sarfetti.

    İsveçliden HDP'ye ziyaret!

    İsveç'li siyasetçilerin Türkiye karşıtı tavrı dikkat çekiyor.

    İsveç'in aşırı sağcılarının Kur'an-ı Kerim yakma skandalının ardından, aşırı solcuları da terör örgütü PKK'nın destekçisi HDP ile görüştü.

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İsveç Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt başkanlığındaki heyet ile görüştü. Parti genel merkezindeki görüşme sonrasında Buldan, Sjöstedt ile ortak basın açıklaması yaptı.

    MORAL BULMUŞLAR
    Buldan, "Son dönemde partimizin yaşadığı hukuksuz ve haksız operasyonlara karşı bir dayanışma gösterdiklerini bize ilettiler. Açıkçası bu dayanışmadan büyük bir güç aldığımızı, moral aldığımızı özellikle ifade etmek isterim." diye konuştu.

    Buldan, bu dayanışmanın büyüyerek ve gelişerek devam etmesini istediklerini söyledi.

    DEMİRTAŞ DİLİNDEN DÜŞMÜYOR
    Türkiye ziyaretinde kendisine iki milletvekilinin de eşlik ettiğini söyleyen Sjöstedt ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin hem Selahattin Demirtaş hem de diğer siyasi tutukluluların özgürlüğü hakkında verdiği kararların gereğinin yerine getirilmesini beklediklerini ifade etti.

    HDP BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
    Türkiye'ye küresel düzeyde ilginin varlığına işaret eden Sjöstedt, "Onun için ilerici güçler olarak ısrarla tekrar tekrar gelmeye, dayanışmamızı göstermeye devam edeceğiz. HDP, bizim için çok önemli. Onlarla önümüzdeki dönemde bu dayanışmamızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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    Haberler Güncel İsveç Sol Parti Başkanı Sjöstedt'dan HDP'ye ziyaret!