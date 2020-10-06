BIDEN VE TÜM EMPERYALİSTLER DUYSUN: FATİH'İN KILICI AHİRETE KADAR İNMEYECEK

Biden'ın skandal açıklamasının ardından Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Gazeteci Nedim Şener, "24 Temmuz'da Söylemiştim; Ayasofya'yı açmak kadar açık tutmak da önemli. Biden ve tüm emperyalistler duysun; Fatih'in kılıcı o minbere çıktı, ahirete kadar inmeyecek" ifadelerini kullandı.