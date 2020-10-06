Geçtiğimiz aylarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Joe Biden bu kez de Türkiye ve Ayasofya'ya ilişkin haddini aşan sözler söyledi.
AYASOFYA'NIN AÇILMASI RAHATSIZ ETTİ
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin de yorum yapan Biden, "Trump yönetimini Türkiye'ye provokatif davranışlardan vazgeçmesi için baskı uygulamaya ve Erdoğan'ı Ayasofya kararını değiştirmeye çağırıyorum. Ayasofya'nın tekrar müze olarak hizmet vermesini ve herkesin kullanımına açık olmasını diliyorum" dedi.
TEPKİ ÇEKEN AZERBAYCAN-ERMENİSTAN TALEBİ
Joe Biden, geçtiğimiz günlerde de Trump yönetimine Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin talepte bulunmuştu.
Demokrat aday Biden, Reuters'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ermenistan, Azeri topraklarından çekilmeli" başlıklı haberini alıntılayarak Trump yönetimine çağrıda bulundu.
Biden, "Dağlık Karabağ içinde ve çevresinde hızla artan kayıplarla birlikte, Trump yönetiminin tansiyonu düşürmek için Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini derhal tansiyonu düşürmeye çağırması gerekir." dedi.
Biden paylaşımında, "ABD ayrıca, Türkiye gibi başka ülkelerinde bu çatışmanın dışında kalmasını talep etmelidir." ifadelerini kullandı.
BIDEN VE TÜM EMPERYALİSTLER DUYSUN: FATİH'İN KILICI AHİRETE KADAR İNMEYECEK
Biden'ın skandal açıklamasının ardından Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Gazeteci Nedim Şener, "24 Temmuz'da Söylemiştim; Ayasofya'yı açmak kadar açık tutmak da önemli. Biden ve tüm emperyalistler duysun; Fatih'in kılıcı o minbere çıktı, ahirete kadar inmeyecek" ifadelerini kullandı.