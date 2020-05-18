FETÖ operasyonlarına destek veren her fırsatta terör örgütü DHKP-C'nin savunuculuğuna soyunan ve PKK'lı teröristlerin kitaplarının satışını dahi yapan CHP'nin Türkiye'yi bölmek isteyenlerle sıkı fıkı ilişkilerinin olduğu bir kez daha kanıtlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşen ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı olduğu bilinen, İsveç Sosyal Demokrat İşçi Partisi Milletvekili Sultan Kayhan'ın 13 vekil arkadaşıyla birlikte küstah bir önerge verdiği öğrenildi.

"KÜRDİSTAN DEVLETİ KURULSUN"

Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı olan Sultan Kayhan'ın ve 13 vekilin imzalarının bulunduğu ''Kürt halkının kendi kaderini tayin etme hakkı'' başlığı ile İşveç'te parlamentoya sunulduğu öğrenilen öneride, terör örgütü PKK'dan, 'Kürt İşçi Partisi' şeklinde bahsedildiği ortaya çıktı.

Kayhan'ın ve 13 vekilin verdiği önergede Türkiye, İran, Irak ve Suriye'de 'Kürdistan' devletinin kurulmasını istedikleri öğrenildi.

DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİLER

Türkiye'nin bölünmesini isteyen küstah önergede HDP'nin terör suçlarından tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük istendiği ve terör örgütü PKK'ya da övgüler dizildiği ortaya çıktı.

CHP'YE ZİYARET

İsveç'te skandal önergeye imza atan Sultan Kayhan'ın ve arkadaşlarının CHP'yi ziyaret ederek Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu ile görüşmüştü.

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