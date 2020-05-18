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    • 18.05.2020 23:30
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    CHP’li ’nun yakın arkadaşı Sultan Kayhan’dan skandal önerge! “Kürdistan devleti kurulsun”

    CHP’nin Türkiye’yi bölmek isteyenlerle sıkı fıkı ilişkilerinin olduğu bir kez daha kanıtlandı. CHP Genel Başkanı ve Başkanı İmamoğlu ile görüşen ve CHP İstanbul İl Başkanı 'nun yakın arkadaşı olduğu bilinen, İsveç Sosyal Demokrat İşçi Partisi Milletvekili Sultan Kayhan’ın ve arkadaşlarının küstah bir önerge verdiği öğrenildi. Kayhan’ın verdiği önergede Türkiye, , ve 'de ‘Kürdistan’ devletinin kurulmasını istedikleri ortaya çıktı.

    CHP Türkiye'yi bölmek isteyenlerle kol kola!

    FETÖ operasyonlarına destek veren her fırsatta terör örgütü DHKP-C'nin savunuculuğuna soyunan ve 'lı teröristlerin kitaplarının satışını dahi yapan CHP'nin Türkiye'yi bölmek isteyenlerle sıkı fıkı ilişkilerinin olduğu bir kez daha kanıtlandı.

    CHP Genel Başkanı Kemal ve CHP'li Başkanı ile görüşen ve CHP İstanbul İl Başkanı 'nun yakın arkadaşı olduğu bilinen, İsveç Sosyal Demokrat İşçi Partisi Milletvekili Sultan Kayhan'ın 13 vekil arkadaşıyla birlikte küstah bir önerge verdiği öğrenildi.

    "KÜRDİSTAN DEVLETİ KURULSUN"
    Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı olan Sultan Kayhan'ın ve 13 vekilin imzalarının bulunduğu ''Kürt halkının kendi kaderini tayin etme hakkı'' başlığı ile İşveç'te parlamentoya sunulduğu öğrenilen öneride, terör örgütü PKK'dan, 'Kürt İşçi Partisi' şeklinde bahsedildiği ortaya çıktı.

    Kayhan'ın ve 13 vekilin verdiği önergede Türkiye, , ve 'de 'Kürdistan' devletinin kurulmasını istedikleri öğrenildi.

    DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİLER
    Türkiye'nin bölünmesini isteyen küstah önergede HDP'nin terör suçlarından tutuklu eski Eş Başkanı 'a özgürlük istendiği ve terör örgütü PKK'ya da övgüler dizildiği ortaya çıktı.

    CHP'YE ZİYARET
    İsveç'te skandal önergeye imza atan Sultan Kayhan'ın ve arkadaşlarının CHP'yi ziyaret ederek Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu ile görüşmüştü.

    TAKVİM.COM.TR

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