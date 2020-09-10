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    • 10.09.2020 20:28
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    Başkanı Erbaş'tan 'te 'e yönelik saldırılara tepki!

    Başkanı Ali Erbaş, 'in başkenti Stockholm'de 'e yönelik saldırıları kınadı. Erbaş açıklamasında, "İslam düşmanı ırkçı grupların Avrupa'nın farklı şehirlerinde Müslümanları hedef alan saldırılarına devam etmesi kaygı verici bir durumdur." ifadelerine yer verdi.

    Erbaş'tan alçak saldırıya kınama!

    Başkanı Ali Erbaş, 'in başkenti Stockholm'de 'e yönelik saldırıları kınadı.

    Erbaş, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, İsveç'in başkenti Stockholm'de İslam düşmanı ırkçı gruplar tarafından yüce kitap 'e yönelik hadsizce ve provokatif bir şekilde gerçekleştirilen saldırları şiddetle kınadığını vurguladı.

    "ULUSLARARASI TOPLUMU BU YAPILARLA BİLİNÇLİ BİR MÜCADELEYE DAVET EDİYORUM"
    Ali Erbaş, şunları kaydetti:
    "İslam düşmanı ırkçı grupların Avrupa'nın farklı şehirlerinde Müslümanları hedef alan saldırılarına devam etmesi kaygı verici bir durumdur. Tüm insanlığı tehdit eden bu hastalıklı zihniyete sahip yapıların faaliyetlerine bir an önce son verilmesini bekliyor, uluslararası toplumu bu yapılarla bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum."

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