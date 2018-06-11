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İşte öncesi 'ın yaptığı çağrı

'nin cumhurbaşkanı adayı , tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden yaptığı açıklama ile 6-8 Ekim katliamından sorumlu olmadığını, ispatlanırsa adaylıktan çekileceğini iddia etti. İşte Demirtaş'ın öncesi Kürtleri kışkırtan açıklamaları...

Al işte belge katil!

nın baş sorumlusu olan 'nin cezaevindeki cumhurbaşkanı adayı , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile 6-8 Ekim olaylarından sorumlu olmadığını iddia etti!

6 Ekim'de partisi HDP'nin twitter hesabı üzerinden Kürtleri kışkırtarak sokağa davet eden, bunun sonucunda da yaşanan olaylar neticesinde 53 kişinin katledilmesinin sorumlusu olan Demirtaş, "Ey Erdoğan! Sana siyasi tarihinin en büyük fırsatı: 24 Haziran'a kadar bu tweetimin altına, Selahattin Demirtaş olarak yaptığımı iddia ettiğin '53 kişinin katledilmesi sözde talimatımı' paylaşırsan söz veriyorum, senin lehine Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekileceğim" dedi.

AL İŞTE BELGESİ

Demirtaş'ın Kobani kılıflı sokak eylemlerini başlatan çağrısı sonrası 53 masum katledilmiş ve Türkiye milyarlarca dolarlık zararı uğramıştı. 16 yaşındaki genç de bu olaylar sırasında vahşice katledilmiş ve Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Demirtaş'ın başkanlığını yaptığı HDP sosyal medyadan "Süresiz direniş" çağrısını böyle yapmıştı.


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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 14:26
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