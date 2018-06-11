6-8 Ekim olaylarının baş sorumlusu olan HDP'nin cezaevindeki cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile 6-8 Ekim olaylarından sorumlu olmadığını iddia etti!

6 Ekim'de partisi HDP'nin twitter hesabı üzerinden Kürtleri kışkırtarak sokağa davet eden, bunun sonucunda da yaşanan olaylar neticesinde 53 kişinin katledilmesinin sorumlusu olan Demirtaş, "Ey Erdoğan! Sana siyasi tarihinin en büyük fırsatı: 24 Haziran'a kadar bu tweetimin altına, Selahattin Demirtaş olarak yaptığımı iddia ettiğin '53 kişinin katledilmesi sözde talimatımı' paylaşırsan söz veriyorum, senin lehine Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekileceğim" dedi.

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Demirtaş'ın Kobani kılıflı sokak eylemlerini başlatan çağrısı sonrası 53 masum katledilmiş ve Türkiye milyarlarca dolarlık zararı uğramıştı. 16 yaşındaki genç Yasin Börü de bu olaylar sırasında vahşice katledilmiş ve Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Demirtaş'ın başkanlığını yaptığı HDP sosyal medyadan "Süresiz direniş" çağrısını böyle yapmıştı.



