Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın yazısı şöyle:



Türkiye'deki filyasyon, yani hasta izini sürme çalışmaları malumunuz hem Amerika'da hem de Batı ülkelerinin medyalarında övgüyle yer almıştı. "Covid dedektifleri" diye adlandırılan bu ekipler, bir hasta tespit edildiğinde onun evine, komşularına, iş yerine, velhasıl teması olduğu her yere gidip PCR testi yaparak olası bir halkayı tespit etmek için çaba sarf ediyorlardı. Bu uygulama, hiçbir Batı ülkesinde mevcut değil.