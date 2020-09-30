Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.09.2020 15:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.09.2020 15:06
    ABONE OL

    Koca'dan son dakika izolasyon uyarısı

    : Evde tedavi görenler ile belirtisi olmayan virüs taşıyıcıları, bulaştırıcılık yönünden kendilerini tedavisi hastanede yapılan Kovid-19 hastasından farksız görmelidir.

    Bakan Koca'dan izolasyon uyarısı

    , izolasyon kurallarının önemine dikkat çekti.

    Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

    "İzolasyon kuralına neden uyulmalıdır? Evde tedavi görenler ile belirtisi olmayan virüs taşıyıcıları, bulaştırıcılık yönünden kendilerini tedavisi hastanede yapılan Kovid-19 hastasından farksız görmelidir. Dışarıda kimse, hastanede olduğu gibi koruyucu özel kıyafetlere sahip değil."


    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika izolasyon uyarısı