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    Eteğinin altına sakladığı taş ve sopayla polisleri yaralamıştı! O ’de yılan sokması sonucu öldü

    ()’nin düzenlediği sokak eyleminde 6 polis taş ve sopalarla yaralamak suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezası ile aranırken ’ya katılan '’ kod adlı ’de yılan sokması sonucu öldü.

    Sırrıberk Arslan
    Polisimize saldıran teröristin ibretlik ölümü!

    () nin düzenlediği sokak eyleminde 6 polis taş ve sopalarla yaralamak suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezası ile aranırken 'ya katılan ''Avesta Firaz Herekol'' kod adlı 'de yılan sokması sonucu öldü.

    19 Ekim 2008 'de DTP il binası önünde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ''tecrit'' yapıldığını ileri süren bir grup örgüt sempatizanı terör sloganları atarak Adliye'ye doğru yürüyüşe geçti.

    ETEKLERİNİN ALTINA SOPA SAKLAMIŞLAR
    Grup kendilerine müdahale eden polislere ceplerine daha önceden doldurdukları taş ve kadınların eteklerinin altına sakladıkları sopalarla saldırmaları sonucu 6 polis memuru yaralandı.

    Polisin kamera kayıtlarından yakalayıp sevk edildikleri mahkemede ''örgüt propagandası'' ve ''polise saldırı'' suçlarından tutuklanan 16 kişi arasında Hazal Kıl 'da yer alıyordu.

    CEZAEVİNDEN ÇIKIP PKK YA KATILDI
    2009 yılında tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalan Zahir-Fatma Kıl çiftinin 8 çocuğundan biri olan Hazal Kıl (23) cezaevinden çıktıktan 2 hafta sonra PKK'nın dağ kadrosuna katıldı. 2010 yılında 7 yıl 1 ay ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Kandil 11 yıldır PKK'nın dağ kadrosunda yer alan terörist Hazal Kıl'ın bir süre önce beyin kanaması sonucu öldüğünü açıkladı.

    YILAN SOKMASI SONUCU ÖLMÜŞ
    İstihbarat birimlerinin teknik ve saha çalışmasında teröristin Kandil'in Batı cephesinde yer alan Bole kamp alanında kaldığı barınakta Yılan sokması sonucu öldüğü ortaya çıktı. Teröristi çağırmak için barınağa giden diğer teröristler cesedinin üzerine iki yılan olduğunu ve onların sokması sonucu zehirlenerek öldüğünü fark ettiler.

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