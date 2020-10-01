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    • 01.10.2020 15:24
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    'dan flaş açıklama: 'Leke aramaktan farksız'

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. , le mücadele ile ilgili, 'Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, halkının sağlığı kadar, ulusal çıkarlarını da korumaktadır' dedi.

    Bakan Koca: 'Leke aramaktan farksız'

    'nın açıklamaları şöyle;

    Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, HALKININ SAĞLIĞI KADAR, ULUSAL ÇIKARLARINI DA korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır.

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    Haberler Güncel Bakan Koca'dan flaş açıklama: 'Leke aramaktan farksız'