Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Ekim koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.



Türkiye'de son 24 saatte 1407 yeni vaka tespit edildi, 67 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1402 artarak 281 bin 151'e yükseldi.



AĞIR HASTA SAYISI DÜŞÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım" dedi.

İşte koronavirüs salgınında son durum;



