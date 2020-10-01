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    Son dakika: Koronavirüste son durum! yeni tablo ile 1 Ekim koronavirüs vaka sayılarını duyurdu

    Son dakika haberi... 1 Ekim koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 1407 yeni vaka tespit edildi, 67 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1402 artarak 281 bin 151'e yükseldi.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Ekim koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

    Türkiye'de son 24 saatte 1407 yeni vaka tespit edildi, 67 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1402 artarak 281 bin 151'e yükseldi.

    AĞIR HASTA SAYISI DÜŞÜYOR
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım" dedi.

    İşte koronavirüs salgınında son durum;

    30 EYLÜL DETAYLI TABLO

    30 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

    29 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

    28 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

    27 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 1 Ekim koronavirüs vaka sayılarını duyurdu