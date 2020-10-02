AÇIKLAMA YAPILMADI

Tüm tepkilere rağmen İBB ve ABB kamuoyuna, yapılan hibe anlaşmalarının hangi tür maddeleri içerdiği, veri gizliği ve veri paylaşımı ile ilgili şartların neler olduğuna dair bilgi paylaşmadı. Barındırdığı riskler bakımından hibe anlaşmalarının, veri paylaşım ve veri tutma gibi yükümlülüklerin ilgili kurumlarca incelenmesi de engelleniyor.

VERİLERİ KOPYALAMA TALİMATİ VERDİ

31 Mart seçimlerinden sonra İBB Başkanı, ilk icraat olarak hiçbir güvenlik soruşturmasından geçmeyen ve herhangi bir belediye çalışanı olmayan 3 kişiye, İBB'nin tüm mahrem bilgilerini kopyalama yetkisi vermişti. Yetki belgesinde "Belediye müfettişlerinden Emine Sema Ballı ve Kaya Albayrak ile belediye çalışanlarından veya dışarıdan belirlenecek 3 uzman ile belediye ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırmayı yapmaya ve veri tabanı ve altyapıyı kopyalamaya yetkilendirilmesine" diye karar alınmıştı. Ancak yapılan itirazlar üzerine İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından kararın yürütmesi durdurulmuştu.