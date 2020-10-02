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    'de sıktıran babanın sonu

    'de 6 yaşındaki çocuğun eline vererek havaya ateş ettirilmesiyle ilgili baba S.K. ve enişte M.Ş. gözaltına alındı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan babanın ifadesinde videonun 6 ay önce çekilen bir video olduğunu söylediği öğrenildi. Yusuf Emre Kavak'ın haberinin detayları...

    Yunus Emre Kavak
    6 yaşındaki çocuğa silah sıktıran babanın sonu

    Sultangazi Yayla Mahallesi'nde S. K. isimli kişi, 6 yaşındaki kız çocuğunun eline kurusıkı tabanca vererek, havaya iki el ateş ettirdi. Çocuğun o anlarını cep telefonu kamerasına kaydeden S.K., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler üzerine çalışma başlatan Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

    "NASIL SIKTIM AMA"

    Görüntülerde küçük çocuğun "Abi korkuyorum ama neyse" deyip silahın tetiğine basarak havaya ateş ettiği görülüyor. Yeniden havaya ateş eden küçük çocuğun "Nasıl sıktım ama" dediği görüntülere yansıyor. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla polis, çocuğun babası S.K. ile eniştesini gözaltına aldı. İki kişi emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Baba S.K.'nın ifadesinde video 6 ay öncesine ait kim paylaştı bilmiyorum dediği ileri sürüldü.
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