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    • 29.07.2020 11:58
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    CHP'li İBB’den Halk TV’ye rant kapısı: İhaleyi yandaşa verdi

    CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi’nin Halk TV patronuna rant kapılarını açtığı ortaya çıktı. Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’na CHP’li İBB ve Kadıköy’ün maske ihalesi verdiği belirlendi. İşte Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın özel haberinin detayları...

    İBB’den Halk TV’ye rant kapısı

    CHP yandaşı Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na bu kez CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi'nin rant kapılarını açtığı ortaya çıktı.

    HALK TV PATRONUNA MASKE İHALESİ
    Çin'den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs'ü fırsat bilen CHP'li belediyeler Halk TV'nin patronuna maske ihalesi verdi. 'Eşe, dosta ihale yok' şeklinde açıklamalarıyla çelişen harekete arından Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı.

    İZMİR VE BOLU'YA DA MASKE
    Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP'li İzmir ve Bolu Belediyeleri'nin de Cafer Mahiroğlu'na maske ihalesi verdiği biliniyor.

    İŞTE O BELGELER;









    SEMA ALİM DALGIÇ /SABAH


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