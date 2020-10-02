Liseler ne zaman açılıyor? Hangi liseler yüz yüze eğitime başlıyor? Okulların açılması ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman açılacağı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. İşte detaylar...

5 EKİM'DE OKULLAR AÇILIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm sınıf seviyelerinde tüm alan ve dallarda yüz yüze uygulama eğitimlerine başlayacak" dedi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulamalarının 28 Eylül'den itibaren başladığı belirtildi. Açıklamada, "Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazı doğrultusunda şimdi de mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm sınıf seviyelerinde tüm alan ve dallarda yüz yüze uygulama eğitimlerine başlayacak" denildi.