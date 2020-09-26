GÖKSU: "TÜM KRİTİK VERİLERİN 'ABD MERKEZLİ' BİR YAZILIM ŞİRKETİNE VERİLMESİ ANLAMINA MI GELIYOR?"

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'la arasında imzalanan '5 Milyon dolarlık Hibe Anlaşması'na atıfta bulunarak, "İstanbul'un trafik sinyalizasyon ve kamera sistemlerinin tüm kritik verilerinin 'ABD merkezli' bir yazılım şirketine verilmesi anlamına mı geliyor? Bu konuda İstanbullular açıklama bekliyor" ifadelerini kullandı.

TURAN: "5 MİLYON DOLARLIK HİBE NEYİN KARŞILIĞI?"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da; "Amerika ve hibe mi? 5 milyon dolarlık hibe neyin karşılığı? Yazılım şirketi, ABD ve hibe... Tebrikler!.." ifadelerini kullandı.

İBB VE USTDA ARASINDA 5 MİLYON DOLARLIK HİBE ANLAŞMASI İMZALANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul trafiğini rahatlatmak adına toplu taşıma güzergah ağını verimli hale getirmek, ortalama seyahat süresini ve trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla yeni bir işbirliğine gidildiğini açıkladı.

İBB, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ile yazılım şirketi SAS Türkiye arasında, "İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi"nde kullanılmak üzere, yaklaşık 5 milyon dolarlık hibe anlaşması imzalandı.

"Yazılım Lisansı Hibe Desteği İmza Töreni", İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın "fiziki", diğer yetkililerin de "sanal" katılımıyla gerçekleştirildi. Söz konusu tören, 22 Eylül 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane binasında gerçekleşti.