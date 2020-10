Emine Erdoğan, Lacivert dergisine verdiği röportajda geçtiğimiz yıl ağustos ayında yaşamını yitiren gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'i anlattı.

Şule Yüksel Şenler'e gençlik yıllarında başlayan hayranlığını dile getiren Emine Erdoğan, Şenler ile ilk tanışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bir tanıdığım, beni onun sohbet toplantısına davet etti. Memnuniyetle kabul ettim. O zaman örtülü değildim, beni kabul ederler mi diye endişe etmiştim. O zaman toplumda öyle derin bir ayrışma varmış demek, böyle bir soruyu sorma ihtiyacı duymuşum. Toplantıya gittiğim zaman gördüm ki her çevreden insan vardı. Bir kaynak suyunun başındaydı sanki herkes. Şule Hanım'ın üzerinde, hiç unutmam, şık bir etek, bluz ve başında çiçekli bir kumaştan bonesi vardı. Tasarımla ilgilendiği için gençleri özendiren bir giyim tarzına sahipti. Sohbetini dinledim. Hani bir ortama girince enerjisiyle oranın iklimini değiştiren insanlar vardır ya. Şule Hanım öyleydi işte sakinleştiren, dinginlik veren bir enerjisi vardı. Sohbeti insanı içine çeker, insanın ruhunu yükseklere taşırdı. Hitabeti çok etkileyiciydi. Toplantılar, sohbetler bittikten sonra dahi tesirini üzerinizden atamazdınız. Açık söylemek gerekirse, hem giyim tarzından hem de cesur mücadelesinden etkilendim. Sanırım o dönem genç bir insan olarak cesaret arıyordum. Aradığım cesareti onun yaklaşımında buldum. Onu gördüğüm o ilk toplantıda, hayatımın geri kalanında hep onun çevresinde olacağımı hissetmiştim."

Emine Erdoğan, İdealist Kadınlar Derneği ve Seher Vakti dergisi yıllarına da değinerek, o günlerin heyecan dolu olduğunu, kurdukları hayaller peşinde yorulmak bilmeden koştuklarını belirtti.

"Hiç sesi olmayan dindar kadınlar, kendilerine toplumda alan açmaya çabalıyordu. Tabii bunların öncüsü Şule Abla'ydı." diyen Emine Erdoğan, Seher Vakti dergisinin "İmanlı Türk gencinin sesi" sloganıyla yayın hayatına girdiğini kaydetti.

Bu tür dergilerin kendi yalnızlığı içinde hapsolmuş insanlara hep umut verdiğine işaret eden Emine Erdoğan, "İdealist Kadınlar Derneği ise isim annelerinden olduğum bir sivil toplum kuruluşuydu. Toplantılar yapıyor, omuz omuza birlikte çalışıyorduk. O zamanlar, bugün olduğu gibi konferans salonları, kongre merkezleri yoktu. Kısıtlı imkanlar içinde adeta kendimizi arıyorduk. İdealist Kadınlar Derneği bizim için bir okul oldu." değerlendirmesini yaptı.

Şenler'in mücadelesinin sadece kendisini değil o dönem onun mücadelesine şahitlik eden herkesi etkilediğini anlatan Emine Erdoğan, "Bugün kadınlar, çocuklar, savaş mağdurları, çevre ve eğitim gibi konularda projeler yürütmemizin ardında, Şule Abla'nın bize aşıladığı bilinç vardır diyebilirim. O bize insanların vazifesinin sadece kendileriyle değil, başkalarıyla da meşgul olmak olduğunu öğretti." ifadelerini kullandı.

İnsanlığa fayda sağlamanın, insanın ardında bırakacağı en güzel eser olduğuna inancını dile getiren Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dara düşmüşlerin yanında olmak, hak mücadelelerine destek vermek, çocuklar için yaşanabilir bir dünyanın inşasında işçi olmaya talip olmak, gençliğimde kazandığım değerlerdi. Sadece kendi ülkemde değil, Cumhurbaşkanı eşi olarak, katıldığım yurt dışı seyahatlerinde, gittiğim her ülkede mutlaka o ülkedeki STK'larla bir araya geliyorum. Yetkililerden bilhassa kadınlar ve çocuklar için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alıyorum. Her zaman, Allah müsaade ettiği sürece, elimden gelen bir şey varsa onu tüm insanlığın faydalanacağı bir şekle dönüştürmek arzusu içinde oldum. İçinde yetiştiğim çevrenin bu duygularımı şekillendirdiğini düşünüyorum. Elbette dönüp baktığımızda geçtiğimiz süreçlerin çok zorlu süreçler olduğunu biliyorum. Ama o dönemlerden geçip, o sınavları vermemiş olsak belki bugün kalbimiz dünyanın bir ucunda gözyaşı döken insanlar için atacak hassasiyete sahip olmayabilirdi. O nedenle benim tek arzum, büyüklerimizden miras aldığım bu his dünyasını gençlere aktarabilmek."