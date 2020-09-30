'PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL ŞİDDETE MARUZ KALDI'

Avukat Alkurt sözlerini şöyle sürdürdü:

"Soruşturma dosyasında Duygu'nun vücudundaki ekimozlar fiziksel şiddete maruz kaldığını gösteriyor. Duygu'nun vücudundaki izler kemerle dövüldüğüne işaret ediyordu. Olay yeri incelemesi sırasında da polisler, evin salonunda bir kemer bulmuştu. Bilirkişi raporunda ayrıca tutuklu sanık Mehmet'in şiddet sırasında bir arkadaşına 'Daha da eziyet etmek istemedim' şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı. Bu da kızımızın psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını ortaya koyuyor. Bilirkişi incelemesi sonrası hazırlanan raporla bu cinayet sabitlenmiştir."

'İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU'NDAN GELECEK SONUCU BEKLİYORUZ'

Mehmet Kaplan'ın ifadesinde Duygu Delen ile tartıştıkları sırada elinin kesildiğini söylediğini ancak bunun evin her yerinde bulunan kan izleriyle tezat oluşturduğuna dikkat çeken Alkurt, "Tutuklu, Duygu kızımızla tartıştıkları sırada öfkelenerek aynaya vurduğunu ve elinde bir santimlik küçük bir kesi oluşturduğunu söylüyor. Ancak evin salonu, perdesi, kapıları, balkonu, her yerinde kan izi tespit edildi. Bu kadar küçük kesikle bu kadar kan olması imkansız. Bunun için yaptığımız başvuru da var; Duygu'nun kanının da evde bulunduğunu ifade ederek rapor istedik. Şimdi İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonucu bekliyoruz" dedi.

'NİTELİKLİ CİNAYET DAVASI AÇILACAK'

Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun da gelmesiyle soruşturmanın tamamlanacağını ve iddianamenin hazırlanacağını ifade eden avukat Önder Alkurt, "İddianame hazırlandıktan sonra mahkeme tarafından kabul edilecek. Soruşturmaya göre, Duygu kızımızın 18 yaşından küçük olması nedeniyle kasten adam öldürme suçu nitelikli olarak gerçekleşmiş kabul edilecek. Böylece nitelikli kasten öldürme davası açılacak. Bunun karşılığı da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olacak" şeklinde konuştu.

Alkurt, Mehmet Kaplan hakkında 'cinsel istismar' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istenebileceğini kaydetti.