Dün ilk kez ulaşılan bilgide Duygu Delen'in ölümüne neden olan Mehmet Kaplan'ın uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edildi. Kaplan'ın etkisinde olduğu uyuşturucu maddenin esrar mı yoksa başka bir madde mi olduğu ayrıca yapılacak testlerin ardından belli olacak. Duygu'nun düşmesinden önce bisikletle oradan geçen bir çocuğun herhangi bir refleks göstermemesi intihar iddialarını da zayıflatmıştı.