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    • 30.09.2020 10:52
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    Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi'ye taziye telefonu

    Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi'yle telefon görüşmesi yaparak Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybetmesi sebebiyle başsağlığı dileklerini iletti.

    AA
    Bakan Çavuşoğlu'ndan taziye telefonu

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi'yle telefon görüşmesi yaparak Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybetmesi sebebiyle başsağlığı dileklerini iletti.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Türkiye-Kuveyt ilişkilerinin geliştirilmesine ve bölgesel meselelere yaptığı değerli katkılarla daima hatırlanacağına vurgu yaptı.

    Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 91 yaşında hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

    Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın (83) ülkenin yeni Emiri olduğunu açıklamıştı.

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