Soruşturma sürecinin olayın aydınlatılmasında önemli rol oynayacağını aktaran Akan, "Son olarak edindiğimiz bilgilere göre olayın yaşandığı evin içerisinde yoğun bir şekilde kan izleri mevcut. Ancak kan izlerinin henüz kime ait olduğu tespit edilmiş değil. Kan izlerinin kime ait olduğu tespit edildiğinde bizim cinayet iddiamızın daha da güçleneceği kanaatindeyiz" diye konuştu.

"DÜŞERKEN ÇARPTIĞI ÇAMAŞIR TELİNDE DE KAN İZLERİ MEVCUT"

Soruşturmada yeni bilgilere ulaştığını aktaran Akan, "Ayrıca yeni edindiğimiz bilgilere göre, Duygu Delen kızımızın düşerken çarpmış olduğu çamaşır telinde de kan izleri mevcut. Düşme yeri ve tellede de kan izelerinin mevcut olması, ayrıca balkonun düşme tarafında değil, düşmeyle ilgisi olmayan yerde kan izlerinin bulunması da cinayet ihtimalini de ayrıca güçlendirmektedir." ifadelerini kullandı.