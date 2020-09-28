ADLİ KONROLLÜ

Yanardağ, ifadesi ardından adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Burada da işlemleri tamamlanan Merdan Yanardağ, adli kontrolle serbest kaldı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Ayrıca Yanardağ hakkında yurt dışına çıkış yasağı da konuldu. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni her haftanın belirlenen bir günü ikametine en yakın karakola giderek imza verecek.