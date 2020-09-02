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    • 02.09.2020 12:49
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    Alengirli medya operasyonlarının kompedanı 'li , 'cü 'in 'ı fonlamasına ne diyecek?

    TELE 1 kanalının kuruluşundaki finans kaynağına ilişkin çok çarpıcı bir iddia gündeme bomba gibi düşdü. Kahramanmaraş Milletvekili ve Yurt Gazetesinin sahibi , TELE 1 kanalının firarisi ve Koza Holding eski sahibi ’in desteği ile kurulduğunu açıkladı. Konuyu bugünkü köşesine taşıyan yazarı , yazısında "Acaba 'Biz kaç kişiyiz' diye kafaladığı Kemalistleri KanalTürk'le birlikte Akın İpek'e devreden CHP İzmir Milletvekili bu tartışma için ne düşünüyor? Bu alengirli medya operasyonlarının kompedanı sizsiniz? Ne diyorsunuz, 2000 TL maaşla televizyon sahibi olmasının hikmeti sorgulanan 'ın sırrı nedir ?" ifadelerini kullandı.

    Tuncay Özkan TELE 1 skandalına ne diyecek?

    Sahibi olduğu Yurt gazetesini 'a kurduran ve daha sonra Yanardağ'ı kendisini dolandırmakla suçlayan 'li Özbolat yayınladığı açıklamada çok çarpıcı iddialar gündeme getirdi. Özbolat gazetesi Yurt'un web sitesinden yayınladığı açıklamada, "Tele 1 Akın İpek'in desteğiyle kurulmuş bir kanaldır, bizim böyle kaynaklarımızın olmadığı ise açıktır" denildi.

    "CANDAŞ MEDYA, YOLDAŞ MEDYA DERKEN..."
    yazarı , TELE1 ve bağlantısına yeni bir boyut kazandırdı. Altınok, konuyu bugünkü köşesine taşıyarak CHP İzmir Milletvekili 'a seslendi.


    Altınok'un köşe yazısından dikkat çeken satırlar şöyle:

    Uzatmaya gerek yok...
    Taşıma suyla dönen (Tirajlar, reytingler ortada. Twitter'ın gazı olmasa yoklar) CHP yandaşı medyada gelinen son aşamayı en iyi özetleyen tartışma bugün aralarında yaşanıyor.
    YURT gazetesi ve YURT TV'nin sahibi olan CHP'li dün, kendisine sermayesini soran TELE1 isimli kanalın sahibi Merdan Yanardağ'a şöyle sesleniyordu:
    "Ben Yurt Gazetesi'ni evimi, otelimi, özel okulumu enerji hisselerimi satıp 25 milyon dolar harcayarak kurdum, kaynağım belli. Sen Tele1'in kaynağı nedir onu açıkla... Tele1'in kaynağını açıklamazsan sana sorarım; kaynak benden çaldığın paralar mı yoksa Akın İpek'ten aldıkların mı?"



    Acaba "Biz kaç kişiyiz" diye kafaladığı Kemalistleri KanalTürk'le birlikte 'e devreden CHP İzmir Özkan bu tartışma için ne düşünüyor?



    Bu alengirli medya operasyonlarının kompedanı sizsiniz? Ne diyorsunuz, 2000 TL maaşla televizyon sahibi olmasının hikmeti sorgulanan Merdan Yanardağ'ın sırrı nedir ?

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    Haberler Güncel Alengirli medya operasyonlarının kompedanı CHP'li Tuncay Özkan, FETÖ'cü Akın İpek'in Merdan Yanardağ'ı fonlamasına ne diyecek?
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