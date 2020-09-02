Sahibi olduğu Yurt gazetesini Merdan Yanardağ'a kurduran ve daha sonra Yanardağ'ı kendisini dolandırmakla suçlayan CHP'li Özbolat yayınladığı açıklamada çok çarpıcı iddialar gündeme getirdi. Özbolat gazetesi Yurt'un web sitesinden yayınladığı açıklamada, "Tele 1 Akın İpek'in desteğiyle kurulmuş bir kanaldır, bizim böyle kaynaklarımızın olmadığı ise açıktır" denildi.



"CANDAŞ MEDYA, YOLDAŞ MEDYA DERKEN..."

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, TELE1 ve FETÖ bağlantısına yeni bir boyut kazandırdı. Altınok, konuyu bugünkü köşesine taşıyarak CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a seslendi.

"Ben Yurt Gazetesi'ni evimi, otelimi, özel okulumu enerji hisselerimi satıp 25 milyon dolar harcayarak kurdum, kaynağım belli. Sen Tele1'in kaynağı nedir onu açıkla... Tele1'in kaynağını açıklamazsan sana sorarım; kaynak benden çaldığın paralar mı yoksa Akın İpek'ten aldıkların mı?"

Uzatmaya gerek yok...Taşıma suyla dönen (Tirajlar, reytingler ortada. Twitter'ın gazı olmasa yoklar) CHP yandaşı medyada gelinen son aşamayı en iyi özetleyen tartışma bugün aralarında yaşanıyor.YURT gazetesi ve YURT TV'nin sahibi olan CHP'li Durdu Özpolat dün, kendisine sermayesini soran TELE1 isimli kanalın sahibi Merdan Yanardağ'a şöyle sesleniyordu:





Acaba "Biz kaç kişiyiz" diye kafaladığı Kemalistleri KanalTürk'le birlikte Akın İpek'e devreden CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan bu tartışma için ne düşünüyor?







Bu alengirli medya operasyonlarının kompedanı sizsiniz? Ne diyorsunuz, 2000 TL maaşla televizyon sahibi olmasının hikmeti sorgulanan Merdan Yanardağ'ın sırrı nedir Tuncay Bey?



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