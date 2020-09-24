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    • 24.09.2020 11:08
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    Başsavcısı’nı hedef gösteren eski muhabiri gözaltına alındı

    Son dakika haberi... Birçok yargı mensubunu hedef alan ve yargı camiasına yönelik algı dolu haberleriyle tanınan eski Muhabiri , Cumhuriyet Başsavcısı Yüksek Kocaman’ı terör örgütlerine hedef gösteren paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı. ‘Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçundan hakkında soruşturma başlatılan Uludağ, kararı verilerek serbest bırakıldı. Hakimlik, şüpheli hakkında her Pazartesi ikametine en yakın karakolda imza vermek şartıyla adli kontrol kararı verdi.

    Sema Alim Dalgıç
    Sabah
    Cumhuriyet'in eski muhabiri gözaltında

    Yargı mensuplarını sık sık hedef alan ve yargı camiasına yönelik algı dolu haberleriyle gündeme gelen eksi Muhabiri , bu kez hesabı üzerinden Cumhuriyet Başsavcısı Yüksek Kocaman'ı hedef yaptı.

    GÖZALTINA ALINDI
    Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Yüksel Kocaman hakkında hedef gösterir şekilde tweet atan Alican Uludağ, 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

    ADLİ KONTROL UYGULANACAK
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade veren şüpheli, eleştiri hakkını kullandığını iddia etti. Uludağ, daha sonra Soruşturma Savcısı tarafından kararı verilmesi talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, şüpheli hakkında her Pazartesi ikametine en yakın karakolda imza vermek şartıyla adli kontrol kararı verdi.

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