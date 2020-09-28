Azerbaycan Savunma Bakanlığı paylaştı! Vurulan Ermeni hedefleri havadan görüntülendi

Son dakika haberine göre, dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlayan çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmalarda Ermenistan askerlerine ait zayiatların havadan çekilen görüntülerini paylaştı.
AZERBAYCAN ORDUSU, BAZI YÜKSEKLİKLERDE KONTROLÜ ELE GEÇİRDİ
Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun mevzilerine füze ve toplarla darbe indirildiği, Ermeni güçlerin geri çekildiği bildirildi.
Terter bölgesi yakınlarındaki Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerin işgalci güçlerden temizlendiği ve Ermeni güçlerin ağır kayıplar verdiği aktarıldı.
Bakanlık, Ermeni askerlerin cesetlerinin havadan çekilmiş görüntülerini de paylaştı.