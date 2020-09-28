Karabağ nerede? Dağlık Karabağ kime ait? Azerbaycan Karabağ sorunu nedir?

Azerbaycan Karadağ sorunu nedir? Dağlık Karabağ kime ait? Karabağ nerede? Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmalara sebep olan ve tüm dünyanın gözünün çevrildiği Karabağ bölgesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Karabağ sorunu yıllar boyunca sıkça tartışılmıştı. Peki, Karabağ nerede? Dağlık Karabağ tarihi nedir?

KARABAĞ NEREDE?

Dağlık Karabağ Güney Kafkasya'da hukuken Azerbaycan'a bağlı ancak de facto olarak hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin egemenliği altında bulunan tarihi bölge.