Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.09.2020 08:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.09.2020 08:38
    ABONE OL

    Kobani soruşturmasını hazmedemediler! / elebaşı 'den küstah tehdit!

    37 kişinin katledildiği olaylarının azmettiricisi olarak ’lilerin gözaltına alınması iş birlikçilerini rahatsız etti. , , ve Saadet Partisi gözaltılarla ilgili skandal açıklamalarda bulunurken / elebaşı de, “Son HDP operasyonu ile iç savaş kapısı aralanmıştır” diyerek tehdit etti.

    Kobani soruşturmasını hazmedemediler!

    37 kişinin katledildiği Kobani olaylarına ilişkin soruşturmanın yankıları sürüyor. Kandil ve Öcalan'ın talimatı sonrası ve 'li milletvekillerinin çağrılarıyla başlayan terör eylemlerine ilişkin soruşturma, , , , Saadet Partisi ve marjinal sol örgütler başta olmak üzere birçok kesimi rahatsız etti. Marjinal sol örgütler operasyona karşı genelinde sokağa inme çağrısı yaptı, CHP'li vekiller 'nu HDP ile yan yana görüntü vermeye zorlarken, bazı teşkilatlar HDP ile birlikte sokağa indi. Terör örgütünün Suriye kolu ise Türkiye'yi iç savaşla tehdit etti.

    CHP'DEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
    HDP'ye yönelik operasyona ilk tepki CHP'den geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP Eş Genel Başkanı 'ı telefonla arayıp dayanışma mesajını iletti. HDP'den yapılan açıklamada, "Kemal Kılıçdaroğlu bu operasyonun siyasi nitelikte olduğuna inandıklarını belirterek, HDP'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Destek ve dayanışma duygularını paylaştı" ifadelerine yer verildi. CHP'li ise liderleri HDP ile omuz omuza vermeye davet etti. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Sosyal medya hesabı Twitter'dan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Türkiye İşçi Partisi genel başkanlarına seslenen Cihaner, "TBMM'ye çağrımızdır. Darbe pratiğine karşı HDP'yi ziyaret ederek hukuksuz gözaltıları kınamanız; siyasete, barışımıza, birliğimize sahip çıkmanız, olası ittifakların halka mal edilmesi için hayati bir müdahale olacaktır" mesajını paylaştı.

    PKK ELEBAŞI MÜSLİM TEHDİT ETTİ
    HDP'ye yönelik operasyonun ardından marjinal sol örgütler, CHP, DEVA, Gelecek ve Saadet partilerini kalkan haline getirip harekete geçti. Sol örgütler taraftarlarını, tutuklamalara karşı Türkiye genelinde sokağa çıkmaya davet etti. Operasyona yurt içindeki terör destekçilerinin yanısıra terör örgütü 'nın Suriye'deki kolu /'nin elebaşlarından 'den de tehdit mesajı geldi. Terörist Salih Müslim, "Son HDP operasyonu ile iç savaş kapısı aralanmıştır" diyerek terör yandaşlarına iç ayaklanma ve sokak çağrısında bulundu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Kobani soruşturmasını hazmedemediler! PYD/YPG elebaşı Salih Müslim'den küstah tehdit!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri