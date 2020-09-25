Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartılmasının ardından 7 ilde operasyon başlatıldı.



DAĞ KADROSU DA BULUNUYOR

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenler arasında, terör örgütü PKK'nın sözde dağ kadrosunda yönetici konumunda olan Cemil Bayık, Ali Haydar Kaytan, Rıza Altun, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Sabri Ok, Salih Müslüm Muhammed ile kadın yapılanmasında yer alan Azime Yılmaz ve Hacire Ateş de bulunuyor.





Öte yandan, sabah saatlerinde başlayan operasyonda, eski HDP MYK üyesi Cihan Erdal'ın da yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi.