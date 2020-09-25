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    • 25.09.2020 11:01
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    Son dakika: 'nın dağ kadrosu da Kobani soruşturmasının şüphelileri arasında yer alıyor

    Son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında silahlı terör örgütü / dağ kadrosundan isimler de bulunuyor.

    Dağ kadrosu da şüpheliler arasında

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartılmasının ardından 7 ilde operasyon başlatıldı.

    DAĞ KADROSU DA BULUNUYOR
    Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenler arasında, terör örgütü 'nın sözde dağ kadrosunda yönetici konumunda olan , Ali Haydar Kaytan, Rıza Altun, , , Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Sabri Ok, Salih Müslüm Muhammed ile kadın yapılanmasında yer alan Azime Yılmaz ve Hacire Ateş de bulunuyor.



    Öte yandan, sabah saatlerinde başlayan operasyonda, eski HDP MYK üyesi Cihan Erdal'ın da yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi.

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    Haberler Güncel Son dakika: PKK'nın dağ kadrosu da Kobani soruşturmasının şüphelileri arasında yer alıyor
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