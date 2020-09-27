Kadına şiddete karşı 5 bakanlık devrede! 81 ilin valiliklerine gönderildi!

El kitabı haline getirilerek 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgede özetle şu çarpıcı başlıklar yer aldı:

- Şiddetle mücadele alanında deneyimli, müdür, sosyal çalışmacı, psikolog, kolluk görevlisi, sağlık personeli gibi personelin, görev yerinin sık değişmesini önlemek için gerekli önlemler alınacak.

- Mağdura yönelik iş ve işlemler, kişilerin kendilerini rahat hissedebilecekleri, fiziki koşullar olarak uygun ortamlarda, bu alanda eğitim almış, tercihen kadın personel tarafından gerçekleştirilecek.

- Şiddet uygulayanların geçmiş suç ve mükerrer şiddet kayıtları kolluk birimleri tarafından analiz edilecek. Vaka bazlı çalışılacak.

- Mağdurun hayati tehlikesinin bulunması halinde, talebinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, geçici koruma altına almak da dahil olmak üzere, yaşama hakkının korunmasını sağlamak amacıyla gerekli işlemler yürütülecek.

- Hürriyet'te yer alan habere göre, kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlere "tabanca, yivsiz av tüfekleri, spor ve nişan tüfek ve tabancaları" taşıma-bulundurma izni verilmeyecek. Mevcut olan varsa tedbir kararı kaldırılıncaya kadar tabanca ve tüfekleri muhafaza altına alınacak.

- Koruyucu veya önleyici tedbir kararlarının alınması ve yerine getirilmesi aşamasında, şiddet mağduru ile şiddet uygulayan arasında uzlaşma ya da arabuluculuk önerilmeyecek.

- Firar ya da tahliye durumlarında, şiddet mağdurlarına yönelik koruyucu-önleyici tedbirler, kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak ivedilikle alınacak.

- Asayiş alanında görev yapan kolluk görevlilerine eğitim verilecek.