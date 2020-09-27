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    • 27.09.2020 08:49
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    Kadına şiddete karşı 5 bakanlık devrede! 81 ilin valiliklerine gönderildi!

    ’nin kanayan yarası olan kadına şiddete karşı 5 bakanlık devreye girdi. Aile, Çalışma ve Bakanlığı, , İçişleri Bakanlığı, ve kadına yönelik şiddete karşı yol haritasını belirledi. El kitabı haline getirilen genelge 81 ile gönderildi.

    Kadına şiddete karşı 5 bakanlık devrede

    El kitabı haline getirilerek 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgede özetle şu çarpıcı başlıklar yer aldı:

    - Şiddetle mücadele alanında deneyimli, müdür, sosyal çalışmacı, psikolog, kolluk görevlisi, sağlık personeli gibi personelin, görev yerinin sık değişmesini önlemek için gerekli önlemler alınacak.

    - Mağdura yönelik iş ve işlemler, kişilerin kendilerini rahat hissedebilecekleri, fiziki koşullar olarak uygun ortamlarda, bu alanda eğitim almış, tercihen kadın personel tarafından gerçekleştirilecek.

    - Şiddet uygulayanların geçmiş suç ve mükerrer şiddet kayıtları kolluk birimleri tarafından analiz edilecek. Vaka bazlı çalışılacak.

    - Mağdurun hayati tehlikesinin bulunması halinde, talebinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, geçici koruma altına almak da dahil olmak üzere, yaşama hakkının korunmasını sağlamak amacıyla gerekli işlemler yürütülecek.

    - Hürriyet'te yer alan habere göre, kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlere "tabanca, yivsiz av tüfekleri, spor ve nişan tüfek ve tabancaları" taşıma-bulundurma izni verilmeyecek. Mevcut olan varsa tedbir kararı kaldırılıncaya kadar tabanca ve tüfekleri muhafaza altına alınacak.

    - Koruyucu veya önleyici tedbir kararlarının alınması ve yerine getirilmesi aşamasında, şiddet mağduru ile şiddet uygulayan arasında uzlaşma ya da arabuluculuk önerilmeyecek.

    - Firar ya da tahliye durumlarında, şiddet mağdurlarına yönelik koruyucu-önleyici tedbirler, kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak ivedilikle alınacak.

    - Asayiş alanında görev yapan kolluk görevlilerine eğitim verilecek.

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