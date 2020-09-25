Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayn el-Arab bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı verdi.





Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili gözaltına alınan Ayn El Arap soruşturması şüphelileri İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından Ankara'ya götürülmek üzere yola çıkarıldı. (Emir Somer/SABAH)





20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kobani olaylarında sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı veriilen 82 kişiden 20'sinin gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 06-07-08.10.2014 tarihlerinde ülkemiz genelinde 'Kobani' olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde; PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile PKK/KCK terör örgütünün bazı basın yayın organları üzerinden halkı sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde yaptıkları çağrılar üzerine; 25.09.2020 günü ilimiz merkezli 7 ilde 82 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.