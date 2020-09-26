2014'teki 6-8 Ekim olaylarına yönelik operasyonda, HDP'li bazı eski milletvekilleri ve Kars Belediye başkanı gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, halen milletvekili olan 7 ismin dokunulmazlığının kaldırılması için de harekete geçti.



Sokak çağrısı yaptığı belirtilen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile o dönemde MYK'da yer alan Garo Paylan, Meral Danış Beştaş, Hüda Kaya, Hakkı Saruhan Oluç, Sezai Temelli ve Serpil Kemalbay hakkında fezleke hazırlanıyor.



Fezlekeler, Adalet bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı'na gönderilecek. Ardından milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması için düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri Meclis'e sevk edilecek.



Meclis sürecinde önce Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda hukukçu milletvekilleri dosyaları inceleyecek.



SON SÖZÜ MECLİS GENEL KURULU'NDA MİLLETVEKİLLERİ SÖYLEYECEK

TRT Haber'in haberine göre, Karma komisyon, dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar verirse son sözü Meclis Genel Kurulu'nda milletvekilleri söyleyecek. Alınan karar Meclis genel kurulunda okunacak ve dokunulmazlıkların kaldırılması için yapılacak oylamada salt çoğunluk aranacak. Genel Kurul'da çoğunluk sağlanması halinde HDP'li vekillerin milletvekilliği düşecek ve yargılanmalarına başlanacak.