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    • 26.09.2020 10:25
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    'li 'den gözaltına alınan 'li isimlere destek çağrısı

    6-7 Ekim 2014’te meydana gelen Kobani eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Aralarında ’li , Ayhan Bilgen ve birçok isim dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyona ilk tepki 'li vekillerden gelmişti. Son olarak CHP'li , gözaltına alınan isimler için çağrıda bulunarak, Millet İttifak'ından İyi Parti ve Saadet Partisi'nin liderlerine HDP'ye destek ziyareti yapmasını söyledi.

    takvim.com.tr
    CHP'den HDP'li isimlere destek çağrısı

    Dün eski Eş Genel Başkanları ve Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında eski HDP'li vekil , Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP'li eski vekiller, belediye başkanları ve MYK üyeleri de bulunuyor.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK TELEFONU
    HDP'li isimlere yapılan operasyona ilk tepki 'den gelmişti. Birçok vekil gözaltı kararlarını hukuksuz bulduğunu dile getirmişti. CHP Lideri ise HDP'yi arayıp bu operasyonun siyasi nitelikte olduğuna inandıklarını belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.



    "HUKUKSUZ GÖZALTILARI KINAYIN"
    CHP'li de Meclis'e çağrıda bulundu. Cihaner, CHP lideri Kemal Kılıçdoğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a "HDP'yi ziyaret ederek hukuksuz gözaltıları kınamanız; siyasete, barışımıza, birliğimize sahip çıkmanız, olası ittifakların halka mal edilmesi için hayati bir müdahale olacaktır" diye seslendi.

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