



Hayalleri yıkılan Yunan medyası "Sıra adalara geliyor" manşetleri çekti. Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis ise delirdi. "Türkiye'ye eylemle karşılık vereceğiz" dedi.





Twitter;



1974'te yarım kalan işi tamamlamak gerekir.



Mekanın sahibi geri döndü. Sizi Zeus bile kurtaramaz.



Bir Makarios vardı...



Ne içiyorsanız bize de versinler!