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    • 26.09.2020 Gazete
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    , Akdeniz’de attığı kararlı adımlar ve zeka dolu diplomasisiyle sömürgeceleri masaya oturttu!

    , Akdeniz’de kararlı adımlar attı. Sömürgecileri her kulaçta Türk bayrağıyla karşıladı. Zeka dolu diplomasi ile de hepsini masaya oturtmayı başardı.

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    Türkiye Mavi Vatan'ın sınırlarını çizdi. Donanmamız Doğu Akdeniz'in her karışında düşmanın karşısına dikildi. Sömürgecilerin sinirlerini yerle bir etti.



    Hayalleri yıkılan Yunan medyası "Sıra adalara geliyor" manşetleri çekti. Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis ise delirdi. "Türkiye'ye eylemle karşılık vereceğiz" dedi.


    Twitter;

    1974'te yarım kalan işi tamamlamak gerekir.

    Mekanın sahibi geri döndü. Sizi Zeus bile kurtaramaz.

    Bir Makarios vardı...

    Ne içiyorsanız bize de versinler!



    SO'RUM'SUZ!
    Türkiye, Doğu Akdeniz'deki enerji oyunlarını hüsrana uğrattı. Yasal haklarından geri adım atmadı. Çaresiz kalan Yunanistan ve Fransa "Türkiye ile diyaloğa hazırız" açıklaması yaptı.

    Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis ise haddini aştı! Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düşmesini hazmedemeyen Anastasiadis Fransız Le Figaro gazetesine verdiği röportajda ülkemizi hedef aldı. "Türkiye'ye sadece laf değil eylemlerle karşılık vereceğiz" ifadesini kullandı.



    MİÇOTAKİS ÇARK ETTİ
    Yunanistan Başbakanı Miçotakis, BM 75. Genel Kurulu'na video mesaj ile hitap etti. Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin, "diplomasiye şans verilmesi" çağrısında bulunan Miçotakis, "Buluşalım, konuşalım ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm arayalım. Diplomasiye bir şans verelim. Sonuçta, hala anlaşamıyorsak, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanının bilgeliğine güvenmeliyiz" dedi.

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