



"AMAÇ, DOĞU AKDENİZ'DE 'ORTAK İYİYE' KATKI SAĞLAMAK"

Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansında, meselenin anlaşılması için bir dizi soruyu yanıtlamak için toplandıklarını anlatan Fahrettin Altun, "Bu soruların bazıları şöyle: Doğu Akdeniz anlaşmazlığı, uluslararası hukukta nereye oturmaktadır? Doğu Akdeniz meselesinin ikili ve çok taraflı ilişkilerin geleceğine etkisi ne olacaktır? Türkiye'nin Doğu Akdeniz vizyonu nedir? Bu konferans, bu ve benzeri sorular hakkında tam zamanında bir tartışmaya zemin hazırlayacaktır." dedi.

Altun, konferansın ilk oturumunda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hakkaniyet ve iş birliği vizyonunu ele alacağını bildirdi.

İkinci oturumda ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Hudson Institute Kıdemli Araştırmacısı Mike Doran, Jamestown Foundation Başkanı Glen Howard ve Sunny Maritime College'dan Prof. Dr. Mark Meirowitz'in "Doğu Akdeniz'de hakkaniyetli bir iş birliğinin uluslararası sisteme yansımaları" üzerine değerlendirmelerde bulunacağını belirten Fahrettin Altun, "Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı adına, bu konferansın Doğu Akdeniz'de 'ortak iyiye' katkı sağlamasını ümit ediyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.