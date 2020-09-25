Doğu Akdeniz'de diyalog kapısı açıldı. Avrupa'nın üzerimize sürdüğü Atina'da şafak attı. Yunan ve Rum diplomatlar yaşadıkları hayal kırıklığını Reuters'a anlattı:



Türkler çok zekice bir oyun oynadı. Bizi yalnız bıraktırdı. Yaptırım ihtimali rafa kalktı. AB'nin bu konuda uzlaşması mümkün değil. Kendimizi bir kenara itilmiş görüyoruz.







Bir daha 'Yannis' yapmayın!



Sonunda itiraf ettiler



Bükemediğin bileği öpeceksin komşu!



Oyun oynamıyoruz hakkımızı koruyoruz



Mühim olan vatansa gerisi teferruattır







'MİÇO'TAKİP

Türkiye; Ege ve Akdeniz'deki oyunu dağıttı. Macron ile Miçotakis'e geri adım attırdı. Ancak tedbiri elden bırakmadı. Hücumbotumuzu Yunanistan'ın Meis Adası'na karşı Kaş'ta konuşlandı.



Türkiye, üst akla geçit vermedi. Fransa Devlet Başkanı Macron ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i diplomasi masasına getirtti. Avrupa, Ankara ile görüşmek için sıraya girdi. Ancak Türkiye savunma hattında hiçbir şeyi değiştirmedi.







Ankara, sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yapacağı çalışmalar için NAVTEX ilan etmişti. Bu gelişmenin ardından Antalya'nın Kaş İlçesi'ne giden Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı hücumbot, Kaş'a demirledi.



Demre ve Kaş'ta dönüşümlü görev yapan gemilerin yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı üç helikopter de bölgede uçuşlar yaptı. Türk savaş gemileri zaman zaman da Yunanistan'ın Meis Adası önlerinden Türk kara sularından geçişler gerçekleştirdi.



AKDENİZ'DE TAVİZ YOK

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapılan MGK sonrası yayınlanan bildiride Doğu Akdeniz vurgusu yapıldı. "Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz verilmeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir" denildi.

DİPLOMASİDEN YANAYIZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı" düzenlendi. İletişim Başkanı Altun, şunları söyledi: Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, her zaman diplomasiden yana oldu.