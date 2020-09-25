Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    , ’ye yaptırım kararı alamayan tarafından kullanıldı: "Kendimizi bir kenara itilmiş görüyoruz"

    , ’ye yaptırım kararı alamayan Avrupa Birliği’nin () kendilerini kullandıktan sonra nasıl bir kenara attığını itiraf etti: Kendimizi bir kenara itilmiş görüyoruz

    Eli mahkum

    'de diyalog kapısı açıldı. Avrupa'nın üzerimize sürdüğü Atina'da şafak attı. Yunan ve Rum diplomatlar yaşadıkları hayal kırıklığını Reuters'a anlattı:

    Türkler çok zekice bir oyun oynadı. Bizi yalnız bıraktırdı. Yaptırım ihtimali rafa kalktı. 'nin bu konuda uzlaşması mümkün değil. Kendimizi bir kenara itilmiş görüyoruz.



    Bir daha 'Yannis' yapmayın!

    Sonunda itiraf ettiler

    Bükemediğin bileği öpeceksin komşu!

    Oyun oynamıyoruz hakkımızı koruyoruz

    Mühim olan vatansa gerisi teferruattır



    'MİÇO'TAKİP
    ; Ege ve Akdeniz'deki oyunu dağıttı. Macron ile Miçotakis'e geri adım attırdı. Ancak tedbiri elden bırakmadı. Hücumbotumuzu 'ın 'na karşı Kaş'ta konuşlandı.

    Türkiye, üst akla geçit vermedi. Fransa Devlet Başkanı Macron ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i diplomasi masasına getirtti. Avrupa, ile görüşmek için sıraya girdi. Ancak Türkiye savunma hattında hiçbir şeyi değiştirmedi.



    Ankara, sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yapacağı çalışmalar için NAVTEX ilan etmişti. Bu gelişmenin ardından 'nın Kaş İlçesi'ne giden Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı hücumbot, Kaş'a demirledi.

    Demre ve Kaş'ta dönüşümlü görev yapan gemilerin yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı üç helikopter de bölgede uçuşlar yaptı. Türk savaş gemileri zaman zaman da Yunanistan'ın Meis Adası önlerinden Türk kara sularından geçişler gerçekleştirdi.


    AKDENİZ'DE TAVİZ YOK
    Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapılan MGK sonrası yayınlanan bildiride Doğu Akdeniz vurgusu yapıldı. "Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz verilmeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir" denildi.

    DİPLOMASİDEN YANAYIZ
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı" düzenlendi. İletişim Başkanı Altun, şunları söyledi: Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın liderliğinde, her zaman diplomasiden yana oldu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Yunanistan, Türkiye’ye yaptırım kararı alamayan AB tarafından kullanıldı: "Kendimizi bir kenara itilmiş görüyoruz"
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri