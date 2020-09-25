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    • 26.09.2020 04:51
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    Başkanı 'tan 'taki Kur'an kursunda şiddet olayına ilişkin soruşturma talimatı

    Başkanı , 'ın Elbistan ilçesindeki bir Kur'an kursunda çocuklara şiddet uygulanan olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiğini belirterek konunun takipçisi olacağını bildirdi.

    Şiddet olayına ilişkin soruşturma talimatı

    Başkanı , hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

    "Bugün sosyal medya ve farklı mecralarda yayınlanan ve Elbistan ilçemizdeki bir Kur'an kursunda yaşandığı belirtilen görüntülerin ardından derhal ilgili birimlerimize soruşturma başlatılması talimatını verdim. Gözaydınlığımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik onların onurunu hiçe sayan, haklarına göz diken ve şiddete başvuran hiçbir anlayış asla tasvip edilemez. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım."

    İşte Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın o paylaşımı;

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