Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Ege adalarındaki sığınmacıların "kabul edilemez" koşullarda yaşadığını belirterek, başta Midilli Adası'nda olmak üzere adalardaki sığınmacı kabul merkezlerinde şartların iyileştirilmesi için "acil insani eylem" çağrısı yaptı.

BMMYK'den yapılan yazılı açıklamada, Midilli Adası'nda bulunan ve ülkenin en büyük sığınmacı kampı olan Moria'da iki hafta önce farklı noktalarda çıkan yangınlar sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yaklaşık 10 bin sığınmacının evsiz kaldığı aktarıldı.