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    • 18.08.2020 09:03
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    Son dakika: Ayvalık açıklarında Türk kara sularına geri itilen 42 kurtarıldı

    Son dakika haberine göre, 'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 42 kurtarıldı.

    Sahil güvenlik ekipleri 42 sığınmacıyı kurtardı

    'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 42 kurtarıldı.

    Altınova Mahallesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup sığınmacı, lastik botla 'ne açıldı.

    38'i Somali, 2'si Kenya, 2'si Suriye uyruklu 42 sığınmacı, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca botlarla Türk kara sularına itildi.


    Bu kişilerin Güneş Adası açıklarında olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sığınmacıları karaya çıkardı.

    Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı yerleşkesine getirilen sığınmacılara yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

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