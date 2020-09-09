Moria kampı, yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.

Uluslararası insani yardım kuruluşları, kamptaki aşırı kalabalık ve insani olmayan şartlara dikkati çekerek, kampta sosyal mesafe ve temel hijyen şartlarını sağlamanın mümkün olmadığı uyarısında bulunuyor.

TAHRİBAT HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangın sebebiyle kampta büyük maddi hasar meydana gelirken, sığınmacıların karantina sebebiyle öfkeli olduğu ve alevleri söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine direndiği belirtildi. Öte yandan, mülteci kampındaki Somali asıllı bir sığınmacıda (Covid-19) çıkması sebebiyle karantinaya alınmış, yapılan testlerde toplam 35 sığınmacının enfekte olduğu tespit edilmişti. Yangın ise havadan drone ile anbean kaydedildi.