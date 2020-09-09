Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında yangın çıktığı bildirildi.
Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.
Yetkiler, sığınmacıların güvenli yerlere sevk edildiğini belirtirken, bazı sığınmacıların ise Midilli kent merkezine doğru yürüdüğünü dile getirdi.
Kamp, geçen haftadan bu yana tespit edilen 35 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle karantinaya alınmıştı.
Moria kampı, yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.
Uluslararası insani yardım kuruluşları, kamptaki aşırı kalabalık ve insani olmayan şartlara dikkati çekerek, kampta sosyal mesafe ve temel hijyen şartlarını sağlamanın mümkün olmadığı uyarısında bulunuyor.
TAHRİBAT HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Yangın sebebiyle kampta büyük maddi hasar meydana gelirken, sığınmacıların karantina sebebiyle öfkeli olduğu ve alevleri söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine direndiği belirtildi. Öte yandan, mülteci kampındaki Somali asıllı bir sığınmacıda (Covid-19) çıkması sebebiyle karantinaya alınmış, yapılan testlerde toplam 35 sığınmacının enfekte olduğu tespit edilmişti. Yangın ise havadan drone ile anbean kaydedildi.