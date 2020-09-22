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    • 22.09.2020 Gazete
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    Miço'dan sonra da Macron'un gazına geldi! Ateşe döküyorlar...

    'nun gözünü kan bürüdü. Ne ülkesinin geleceğini ne de Rumları'nı düşündü. "Türk işgaline son vereceğiz" diyerek ateşe döktü.

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    'Abla'kadabra

    Miço'dan sonra Cumhurbaşkanı da Macron'un gazına geldi. Sırf şov yapmak için askeri helikopterle Meis'e indi. Yetmedi. Manşetten Erdoğan'a küfür ettirdi. Sonra da 'a gitti. "Doğu Akdeniz'le birlikte Ada'nın kuzeyini de Türkler'den geri alacağız" dedi.



    Kiliseye gitti, askerlerle poz verdi. Bu kadar laf cambazlığı pes dedirtti.



    Twitter;

    Kim bu kadın ya!..

    Ege'deki adaları ilhak edelim

    Surata bak! Kafayı yemiş olmalı.

    Kıbrıs'ı kaptıracak farkında değil

    Bi git abla! bi gözün toprağa bakıyor!

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