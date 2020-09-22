Miço'dan sonra Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu da Macron'un gazına geldi. Sırf şov yapmak için askeri helikopterle Meis'e indi. Yetmedi. Manşetten Erdoğan'a küfür ettirdi. Sonra da Kıbrıs'a gitti. "Doğu Akdeniz'le birlikte Ada'nın kuzeyini de Türkler'den geri alacağız" dedi.







Kiliseye gitti, askerlerle poz verdi. Bu kadar laf cambazlığı pes dedirtti.







Twitter;



Kim bu kadın ya!..



Ege'deki adaları ilhak edelim



Surata bak! Kafayı yemiş olmalı.



Kıbrıs'ı kaptıracak farkında değil



Bi git abla! bi gözün toprağa bakıyor!

