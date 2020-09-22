

23 EYLÜL EKİNOKSUNUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ekvatorda gölge boyu sıfırdır.

Kuzey Yarımkürede Sonbahar, Güney Yarımkürede İlkbaharın başladığı tarihtir.

Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğettir.

Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a dik açı ile düşer.

Gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir.

Kuzey Kutbu'nda 6 ay gecenin, Güney Kutbu'nda 6 ay gündüzün süreceği günlerin başlangıcıdır.

23 Eylül tarihinden itibaren Kuzey Yarımkürede geceler, Güney Yarımkürede gündüzler daha uzun olmaya başlar.

23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'nda neler oluyor

21 Mart ve 23 Eylül Ekinoks tarihleri, Kuzey ve Güney Yarım Kürede farklı anlamlara gelmektedir. Öyle ki, Kuzey Yarım Küre için değerlendirildiğinde 21 Mart Ekinoks tarihi Bu küre için İlkbahar mevsimini müjdelemektedir. Yine Kuzey Yarım Küre için değerlendirildiğinde 23 Eylül Ekinoksu ise, bu küre için Sonbahar mevsimi anlamına gelmektedir. Güney Yarım Kürede ise durum farklıdır. Güney Yarım Küre için 21 Mart ekinoksu Sonbahar anlamına gelirken, 23 Eylül ekinoksu ise İlkbahar anlamına gelmektedir. Ekinoks tarihleri, sayılan bu mevsimlerin başlangıç tarihleri olarak nitelendirilen tarihlerdir.

23 Eylül Ekinoks durumunda, bazı olaylar meydana gelmektedir. Bu tarihte, Güneş öğle saatlerinde Ekvatora dik açılarla düşmektedir. Bu nedenden dolayı da, Ekvator boylarında gölge boyu sıfıra düşer. 23 Eylül Ekinoksunun ardından, Güneş ışınları Ekvator çizgisinin güneyi olan Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlamaktadır. Bu da, Güney Yarım Küre için ilkbahar mevsimi anlamına gelmektedir. Bu tarihten sonra Kuzey Yarım Kürede ise Sonbahar mevsimi başlamaktadır. Yine bu ekinoks tarihinin ardından, Güney Yarım Kürede gündüzler gecelerden uzun olmaya başlamaktadır. Bu durum, Kuzey Yarım Küre için ise tam tersidir. Dünyanın karanlık yarısı ile aydınlık yarısını birbirinden ayıran aydınlanma çemberi, Dünyanın her iki kutup noktasına da teğet geçer. Bu da, iki kutup noktasında da Güneşin görülmesi anlamına gelmektedir. Bir diğer ekinoks, tarihi olan 21 Mart tarihinin özellikleri daha detaylı incelendiğinde ise, öncelikle Güneş ışınlarının bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küreye dik düşmeye başlandığı görülmektedir. Yine bu tarihte Kuzey Yarım Kürede gündüzler gecelerden uzun olmaya başlamaktadır. Bu durum, Güney Yarım Küre içinse tam tersi bir durumdur. 23 Eylül itibariyle Kuzey Yarım Küre Sonbahar, Güney Yarım Küre ise İlkbahar mevsimine girmektedir.

Ekinoks tarihleri, Dünyanın iki yarım küresi için İlkbahar ve de Sonbahar mevsimlerinin başlangıç tarihleri olup, bu tarihlerde gerçekleşen olaylar birbirleriyle çeşitli benzerlikle göstermektedir. Bu tarihlerde Güneş ışınları, Ekvatora dik açıyla düşer ve yarım küreler için mevsim başlangıcını müjdelemiş olur.